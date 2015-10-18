البث الحي
منوعات

فيديو .. ألمان يرحبون باللاجئين في سلسلة بشرية تحمل الشموع

18/10/2015

احتشد الآلاف من الالمان بالعاصمة برلين مساء السبت؛ حيث شكلوا سلسلة بشرية كبيرة حاملين الشموع ترحيبا باللاجئين معلنين عن معارضتهم لكراهية الأجانب.

وقالت الشرطة إن ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، موضحة أن رغبة المتظاهرين في تكوين سلسلة بشرية متصلة طولها ثلاثون كيلومترا على امتداد شوارع المدينة دون ترك فجوات كانت تحتاج إلى مشاركة 25 ألف شخص.

 شارك في تنظيم هذه المظاهرة عدد من المنظمات والأحزاب والنقابات والاتحادات الألمانية.. ويتم تنظيم سلاسل الأضواء البشرية تعبيرا عن معارضة كراهية الأجانب منذ تسعينيات القرن الماضي.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط