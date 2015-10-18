فيديو .. ألمان يرحبون باللاجئين في سلسلة بشرية تحمل الشموع

احتشد الآلاف من الالمان بالعاصمة برلين مساء السبت؛ حيث شكلوا سلسلة بشرية كبيرة حاملين الشموع ترحيبا باللاجئين معلنين عن معارضتهم لكراهية الأجانب.

وقالت الشرطة إن ما بين سبعة إلى ثمانية آلاف شخص شاركوا في المظاهرة، موضحة أن رغبة المتظاهرين في تكوين سلسلة بشرية متصلة طولها ثلاثون كيلومترا على امتداد شوارع المدينة دون ترك فجوات كانت تحتاج إلى مشاركة 25 ألف شخص.

شارك في تنظيم هذه المظاهرة عدد من المنظمات والأحزاب والنقابات والاتحادات الألمانية.. ويتم تنظيم سلاسل الأضواء البشرية تعبيرا عن معارضة كراهية الأجانب منذ تسعينيات القرن الماضي.