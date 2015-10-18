صور.. وقفة مع الأقصى أكثر حشدا من لجان الاقتراع بمصر

جانب من الوقفة أمام نقابة الصحفيين

أطلق مصريون اسم "استحقاق فلسطيني" على مجموعة صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصور تظهر وقفة نظمها مصريون أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة مساء أمس السبت للتنديد بالانتهاكات المتواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضامنا مع الفلسطينيين.

لكن لماذا وصف الناشطون الوقفة بالاستحقاق الفلسطيني؟

تُجرى اليوم الأحد الانتخابات البرلمانية في مصر لأول برلمان بعد الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2013، وبالرغم من كثافة الدعاية الانتخابية والخطاب الرئاسي الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوة الناخبين للمشاركة واصفا الانتخابات بالاستحقاق الهام ، إلا أن اللجان الانتخابية ظلت "خاوية على عروشها" بحسب وصف أحد الناشطين في إشارة إلى ضعف الإقبال على التصويت.

جانب من الوقفة أمام نقابة الصحفيين

وأعلنت اللجنة المصرية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، تسجيل نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب 2.27 % حتى عصر اليوم.

وبينما نشرت مواقع إليكترونية صورا للجان الانتخابية وهي خالية من الناخبين تداول ناشطون صور الوقفة التضامنية مع الفلسطينيين والتي تظهر حرصا على المشاركة ما دعا لوصف تلك الوقفة بالاستحقاق الفلسطيني.

جانب من الوقفة أمام نقابة الصحفيين

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "تسقط معاهدة العار كامب ديفيد"، "طرد السفير الصهيوني من مصر"، ورددوا هتافات منها "هنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل"، "يا فلسطيني يا فلسطيني همك همي دينك ديني"، "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، يسقط يسقط إسرائيل".