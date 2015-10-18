رسميا .. الدولار يتخطى 8 جنيهات بمصر

خفض البنك المركزي سعر الجنيه 10 قروش الخميس الماضي

خفض البنك المركزي المصري اليوم الأحد قيمة الجنيه أمام الدولار بعشرة قروش ليصل إلى سعر الدولار إلى ثمانية جنيهات وثلاثة قروش.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن البنوك حركت سعر بيعها للدولار اليوم إلى 8.03 جنيه بعد هذا الخفض الجديد.

كما قال مسؤول بإحدى شركات الصرافة، للوكالة، إن الدولار قفز إلى 8.40 جنيه بالصرافة المعروفة بالسوق السوداء.

وكان البنك المركزي قد سمح يوم الخميس الماضي بتخفيض الجنيه أمام الدولار إلى 7.83 جنيه مقارنة بـ7.73 جنيه في عطاء يوم الثلاثاء.

ولم يعلن المركزي بعد نتائج أحدث عطاء لبيع الدولار اليوم.

يشار إلى أن البنك المركزي قد سمح في يناير الماضي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه.

ووسع بعد ذلك هامش بيع وشراء الدولار بالبنوك في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار.

ويعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة؛ حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.