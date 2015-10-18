خبيرة تغذية: الرياضة تفتح الشهية

قالت أحلام حلبي، أخصائية التغذية في المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر إن البعد عن تناول الوجبات السريعة، والحرص على ممارسة الرياضة يساعد في تقليل نسبة الدهون بالجسم.

وأضافت -خلال مشاركتها في النافذة الصباحية على شاشة الجزيرة مباشر- أن هناك دهونا حميدة غير مشبعة مصادرها زيت الزيتون وهو أكثر الزيوت إفادة للجسم صحيا.

ونصحت أخصائية التغذية بإضافة زيت الزيتون على السلطات؛ لكنها حذرت من استخدامه في القلي لفترة طويلة وألا يصل لدرجة حرارة عالية حتى لا تحوله الحرارة إلى ضار بالجسم.

كما نصحت بممارسة الرياضة، لأنها تفتح الشهية وأن يرافق ذلك الغذاء الصحي، ونشويات كافية ودهون صحية لا تؤثر سلبا على الحالة الصحية للجسم، وأن يأكل الشخص 3 وجبات منتظمة يوميا، مع البعد عن السكريات والحلويات والنشويات المعقدة، والتي يجب أن نعرف كيفية أن ندخلها في الغذاء بشكل منتظم.

كيف نتجنب الدهون المهدرجة؟

ونصحت أخصائية التغذية بتجنب الهيدروجين، فإذا وجدت أن هناك عبارة على المنتج "منتج مهدرج" أو "مهدرج جزئياً", فهذا يعني أن هذا المنتج يحتوي على الدهون المحولة؛ حيث يتم هدرجة الدهون غير المشبعة عن طريق إضافة الهيدروجين إليها.

وشددت على تجنب المقليات قدر الإمكان، مشددة على أن الأفضل هو تناول الأطعمة المطهية على البخار والمشوية.



وأضافت أحلام حلبي، أخصائية التغذية في المجلس الأعلى للصحة أحلام حلبي، أخصائية التغذية في المجلس الأعلى للصحة أنه من العادات الصحيحة الحرص على قراءة البيانات الغذائية، حيث إن هناك أطعمة تحتوي دائماً على الدهون المهدرجة، فمن الأفضل قراءة البيانات إذا ما كانت تحتوي على الدهون المحولة أم لا.