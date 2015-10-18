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#برلمان_مرجان.. وسم ساخر من انتخابات البرلمان بمصر

18/10/2015

#برلمان_مرجان.. يسخر من ضعف الإقبال على انتخابات مصر.

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" وسم "هاشتاغ" بعنوان #برلمان_مرجان ، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية بمصر التي تجرى حاليا وللمطالبة بمقاطعتها ، وكذلك للسخرية من ضعف إقبال الناخبين في اليوم الأول لهذه الانتخابات ،  حيث جاءت معظم التعليقات كما يلي :

فقالت  شهد على حسابها: " سيارات الجيش تجذب المواطنين للمشاركة بأغاني " بشرة خير" و" تسلم الأيادي" و ده على كده سلاح ايه ؟".

وأضافت مرفت عبد الجليل:  "لجان خاوية".. إعلام الانقلاب يظهر مقاطعة الشعب لانتخابات برلمان السيسي خاوية على عروشها يا سيسي

فيما علق محمد عبدالله ساخرا :   " ازاى عزوف شبابي يعنى .. شباب دول ولا مش شباب،،  هم دول مستقبل مصر".

وقالت أسماء أحمد : " محدش شاف ناخب يا ولاد الحلال".

وأضافت  محمد :  " اللجان فاضية في الحقيقة بس قنوات العسكر بتقولك الناس بالملايين"

 وقال حاسب يحمل اسم "نــــور الـحـــق"  ‏: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي لا يقل عن الصلاة ،، خلط الدين بالسياسة حلو مفيش كلام".

 وعلق  أحمد السعيد: " الإقبال اليوم على الانتخابات ( منقطع الجماهير ) ".

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