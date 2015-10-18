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انتخابات مصر بالخارج: إقبال ضعيف، ومسؤول: صورة غير مأمولة

18/10/2015

الانتخابات المصرية- أرشيف

أغلقت مقار اقتراع الانتخابات البرلمانية  في سفارات مصر في الخارج أبواب اليوم الأول في التاسعة بتوقيت كل دولة، بين تباين في الآراء بين معارضين أن "الإقبال ضعيف"، ومسؤول معني بالعملية الانتخابية أكد أنه "جاء بصورة غير مأمولة.

وقال عبد الموجود الدريردي المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين  إن "الإقبال ضعيف في الخارج وفق ما نتابعه ويصل إلينا عن هذه العملية الانتخابية الباطلة التي نقاطعها".

وأضاف: "ولا أتوقع أن يحدث إقبال كثيف بالمرة لأنه ليس هناك أجواء منافسة حقيقية ولا عملية ديمقراطية، وبالتالي صدمة اليوم في الخارج قد تتكرر في الداخل".

وأيده في ذلك أحمد رامي أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة، قائلا، إن "هناك ضعف إقبال من المصريين في الخارج على التصويت وتكاد تكون منعدمة".

وربط رامي بين "انتخابات نقابة الأطباء التي جرت مؤخرًا والتي لم يصوت فيها إلا أقل من 3% من الأطباء ونادي أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة الذي تدنت نسبة التصويت فيه إلى 1%، وبين توقعاته للانتخابات الجارية.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال يحيى حامد وزير الاستثمار الأسبق المتواجد في الخارج: "تحية لكل حر نأى بنفسه عن المشاركة في هذه المسرحية وتحية خاصة لهؤلاء الذين صححوا موقفهم اليوم".

في المقابل، رأى السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية والمسؤول عن انتخابات المصريين في الخارج أن "عملية التصويت في اليوم الأول للمصريين في الخارج لم تشهد أي عقبات أو خلل أمني أو تهديدات أو مظاهرات ونسبة التصويت كانت متوسطة متفاوتة من دولة لأخرى".

وأضاف في تصريحات صحفية تناقلتها عدد من المواقع المحلية أن "نسبة الإقبال جاءت بصورة لا نأملها ونطمع في مشاركة أكبر في اليوم الثاني الأحد، مع دعوة الرئيس عبد الفتاح  السيسي للمصريين بالاحتشاد للتصويت في الانتخابات البرلمانية".

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