الصربي "ديوكوفيتش" يتوج ببطولة شنغهاي للتنس

ديوكوفيتش خلال المباراة النهائية لبطولة شنغهاي للتنس – رويترز

توج الصربي نوفاك "ديوكوفيتش" المصنف الأول عالميا ببطولة شنغهاي للتنس للأساتذة بعد فوزه الساحق على منافسه الفرنسي "جو ويلفريد تسونجا" 6-2 و6-4 في المباراة النهائية للبطولة، ليؤكد بذلك هيمنته على الملاعب الصلبة في الصين.

وقال "ديوكوفيتش" المتوج بعشرة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ، لمنافسه "تسونجا" عقب المباراة: "حظك سيء اليوم، ولكنني أتمنى تأهلك إلى البطولة الختامية بلندن وأن تكتب النهاية التي تتمناها للموسم".

وبطولة شنغهاي للأساتذة هي ثاني بطولة على التوالي يفوز بها "ديوكوفيتش" دون أن يخسر أي مجموعة بعد فوزه بلقبه السادس في الصين المفتوحة الاسبوع الماضي.

وكان اللاعب الصربي قد حقق حتى الآن 38 انتصارا مقابل هزيمة واحدة على الملاعب الصلبة في الصين، ليحقق بذلك الفوز الثمين باللقب الثالث في شنغهاي.