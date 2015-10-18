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أوغلو: المنطقة الآمنة في سوريا ضرورة لوقف تدفق اللاجئين

18/10/2015

رئيس الوزراء التركي والمستشارة الألمانية (رويترز)
 

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو اليوم الأحد إن إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا اقتراح دعت إليه تركيا منذ فترة طويلة ولكن لم يحصل على تأييد دولي يذكر وهو أمر ضروري بشدة لوقف تدفق اللاجئين.

وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في اسطنبول مع المستشارة  الألمانية أنجيلا ميركل أن الصراع حول مدينة حلب السورية بين قوات الحكومة المدعومة بضربات جوية روسية ومتشددي تنظيم الدولة الإسلامية يخاطر بموجة مهاجرين جديدة.

وتأتي تصريحات داوود أوغلو وسط مخاوف من موجة مهاجرين جديدة من سوريا إلى أوروبا.

ووصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل الأحد إلى اسطنبول، لإجراء مباحثات مع مسئولين أتراك، في مقدمتهم رئيس الجمهورية، رجب طيب أردوغان، الذي من المقرر أن تلتقي به عقب لقاءها مع رئيس الوزراء.

وكان المتحدث الرسمي للحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، قال في مؤتمر صحفي أمس الأول الجمعة، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستتناول خلال مباحثاتها مع المسؤولين الأتراك العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب، وإعلان موقف موحد تجاه الأزمة السورية، فضلاً عن أزمة اللاجئين.

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