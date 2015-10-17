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5% نسبة المشاركة بانتخابات هيئة تدريس جامعة القاهرة

17/10/2015

جامعة القاهرة – أرشيف

فازت قائمة المستقلين، المحسوبة على إدارة جامعة القاهرة، بانتخابات مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، التى أجريت في كلية الحقوق، حيث فازت القائمة المكونة من 15 عضوا هيئة تدريس بمجلس الإدارة الجديد خلفا للمجلس القديم.

وبلغت نسبة المشاركة  في هذه الانتخابات  حوالي 5% حيث صوت نحو 550 عضوا هيئة تدريس منهم 41 صوتا باطلا من واقع 11 ألف عضو هيئة تدريس ممن لهم حق التصويت.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات "د.عمر سالم" عميد كلية الحقوق إن التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى كان مفتوحا لكل أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم حوالى 11 ألف عضو هيئة تدريس ممن لهم حق التصويت ، وليس لمن شاركوا بالتصويت وهم 550 عضوا فقط.

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