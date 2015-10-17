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130 مرشحا للانتخابات الرئاسية في الفلبين

17/10/2015

الرئيس الفلبيني بنينو أكينو  (رويترز)

قالت لجنة الانتخابات في الفلبين أن عدد  من تقدموا للترشح لخلافة الرئيس الفلبيني" بنينو أكينو" في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى أمس الجمعة سجل رقما قياسيا بلغ 130 مرشحا.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات جيمس جيمنيز "هذا يدل على ديمقراطية حيوية يشعر فيها مزيد من الناس بالثقة للإدلاء بأصواتهم والتقدم للترشح."

وأضاف جيمس " نعطي الفرصة للناس للترشح لكن نحتفظ لأنفسنا بحق تقليص إلى عدد قادر على المنافسة للفوز".

ومن بين المرشحين في الانتخابات القادمة السناتور مريم ديفينور سانتياغو  التي ترشحت مرتين وخسرت في 1992.

يذكر أن نحو 99 شخصا سجلوا أسماءهم للترشح بانتخابات الرئاسة ؛2010 لكن الأمر اقتصر على عشرة أشخاص فقط ليفوز بعدها "أكينو"  بنسبة 42 % من الأصوات.

 

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