ياهو تتيح دخول بريدها الإلكتروني بلا كلمة مرور

ياهو تتيح دخول البريد الإلكتروني بلا كلمة مرور

أطلقت ياهو ميزة جديدة لمستخدمي بريدها الإلكتروني تتيح لهم تسجيل الدخول دون الحاجة إلى كلمة مرور، في إطار طموحها للتخلص من كلمات المرور بشكل كامل.

و تحمل الميّزة الجديدة اسم "مفتاح الحساب" (Account Key) وتقتضي بأن يكتب المستخدم عنوان بريده الإلكتروني فقط في حقل تسجيل الدخول، ليصل تنبيه إلى هاتفه لتأكيد عملية تسجيل الدخول، وبعد الضغط على كلمة "نعم" يتم إكمال عملية تسجيل الدخول فوريا.

وأضافت شركة ياهو أن الميزة متوفرة حاليا على نطاق عالمي لتطبيق "ياهو ميل" الجديد، وسيتم طرحها في تطبيقات ياهو الأخرى في وقت لاحق هذا العام.

ولتفعيل الميزة يحتاج المستخدم للدخول إلى حسابه في بريد ياهو على تطبيق "ياهو ميل" ثم التوجه إلى الإعدادات وتفعيل خيار "مفتاح الحساب" بعد إدخال رقم هاتفه وتأكيده، بعدها يمكن تسجيل الدخول من أي جهاز ودون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور.

وقال " ديلان كايسي" نائب رئيس قسم التسويق في شركة ياهو إن الميزة الجديدة تطمح إلى التخلص من كلمات المرور بشكل كامل، مشيرا إلى أن 90% من المستخدمين في أميركا يمتلكون أجهزة ذكية ومعظمهم يتصفح البريد من خلال هاتفه.

وتعتقد ياهو أن الخدمة الجديدة تسمح برفع نسبة الأمان في حساباتها لأن معظم عمليات الاختراق تتم من خلال اكتشاف كلمات المرور التي غالبا ما تكون بسيطة ومستخدمة في أكثر من موقع، لذا وعند معرفة كلمة مرور حساب واحد فإن المستخدم يفقد بقية حساباته على المواقع الأخرى.

وقالت الشركة إنه في حال فقدان الهاتف أو انتهاء شحنه، فإن المستخدم بإمكانه تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور بالشكل التقليدي دون مشاكل.

وأطلقت ياهو -بالإضافة إلى الميزة الجديدة- إمكانية إضافة حسابات بريد "هوتميل" و"آوتلوك" و"أ. أو.إل" إلى البريد الإلكتروني، بحيث يمكن الاطلاع على الرسائل الواردة من هذه الحسابات ضمن شاشة واحدة، مع وعد من الشركة بدعم بريد غيميل أيضا في القريب العاجل.