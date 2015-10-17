كيف تفاعل متابعو"الجزيرة مباشر" مع انتخابات البرلمان بمصر؟

جاءت غالبية آراء متابعي قناة الجزيرة مباشر غير متفائلة بالانتخابات البرلمانية في مصر ، فهناك من يصفها بالانتخابات غير الشرعية وهناك من يعتقد أنها لن تضيف شيئا للمشهد لأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية في مصر على حد وصفه، وهناك كذلك من هو متفائل بهذه الخطوة، وهذه عينة من تعليقات متابعي "الجزيرة مباشر" على مواقع التواصل الاجتماعي :

مصطفى خليل :



"صناديق الانتخابات الفارغة في الخارج تبين حقيقة المهزلة التي أرادها الانقلابي أن يبينها للخارج وهي فضيحة أخرى و صفعة في وجه الانقلابي من الشعب المصري" .

Mohammed Tantawi:

"واثقون من قبل إعلان النتيجة وواثقون في القيادة المصرية ومؤيدون له لأنه زعيم وطني مخلص لبلده .. موتو بغيظكم"

Hager H. Ghattas

"في رأيي مافيش ثقه لا المرة دي ولا المرات اللي قبل كده واللجان الفاضيه خير دليل . الأمثلة اللي بتنزل حاليا محصوره بين منتفع وفلول" .

رمضان لطفى عبدالرحيم

"عزوفنا عن انتخابات الانقلاب لا يعني تمسكنا ببرلمان2012 وانما مؤشر لدق ناقوس الثورة" .



Mahmoud Hendy

"حاجه معروفه بعد 30.6 الحكومة تعمل البرلمان لنفسها ولما مايعجب السيسي ممكن تشيله عادي وبعدين الشعب مقاطع مش هتلاقي غير الراقصين وقيادات الفلول"

من ناحية أخرى تفاعل مغردون على تويتر عبر هاشتاج #برلمان_مرجان وهاشتاج #انتخابات_البرلمان وكانا من بين الأعلى تداولا في مصر.



"تغريدات على تويتر عبر #انتخابات_البرلمان"



@tamer_mubarak

"أهو فيلم يسهوا فيه الناس شوية وعلى فكرة فيه مناظر كتير"



SOLOM‏@E1992SH

"في ناس مرشحة نفسها وأهليهم مش حيصوتولهم ولا حتى حيصوتوا لنفسهم"



@mostafa_hamdi2

"نسيتوا الشهداء ونسيتوا الثورة اللي نازلين الانتخابات وشوش قديمة ريح نفسك وما تنزلش الانتخابات لو عايز وطن أفضل"



@sanaa_Ga

"من 3 سنين كنت محتارة أختار مين، بدور على معلومات عن المرشحين، كان إحساسي أن صوتي هيفرق وأن صوتي مهم"



ميدان رابعه العدويه‏@Isalmnahaya

"هاشتاج #انتخابات_البرلمان غلط .. لأن ( انتخابات ) يعني ديموقراطية، رأي ورأي آخر، وانقلاب العسكر عمره ما كان بتاع انتخابات"



esraa saad‏@esraasaad11

"هننزل كلنا الانتخابات.. صوتنا أمانة اختاروا صح يا مصريين.. اختاروا صح علشان حق كل شهيد يرجع علشان نحافظ على بلدنا"



@kalednooor1411

"أي مقاطع لانتخابات البرلمان هو خائن لثورة 30 يونيو وخائن للوطن وخائن لكل حق شهيد ضحى بنفسه حتى يدافع عن حق الشعب"





@mohamedrokay2

"انتخابات حرة وشفافة وليس للرئاسة دخل بها، لا حزب ولا مجموعة ومفيش حجة إلا للفاشلين الهاربين بذرائع واهية"



@mohamedrokay2

"أحزاب الكرتون أيام مبارك ظلوا يطالبونه بترك الحزب الوطني لتكون الانتخابات حرة، أهو ده الموجود أين أنتم الآن؟"



رحال على شاطى العمر‏@aaa_sss1200

"هي مجرد صناديق وهمية لإغراق الشعب في وهم الإفلاس السياسي لحكومة فاشلة وقيادة مغتصبة وشعب مغيب"



@ashraaf_alsaad

"انزل وانتخب مرشحك بس اتأكد أنه مش ضد جيش مصر"



@mahmoudrabie_

المشهد العبثي اللي عايشينه اليومين دول بمناسبة انتخابات البرلمان فكرني بأنجح تجربة ديمقراطية عشتها في حياتي



@islamborham

لو الرهان على وعي الشعب المصري العظيم واستفادته من التجارب السابقة، فأنا أفضل التزوير



محمود كمال‏@AMahmoudkamal

"بعد بدء الدعاية لمسرحية انتخابات البرلمان من مبارح هم هم بتوع2010 مع بعض التعديلات زي دخول أحزاب جديدة ضد مصر"



@Dr_Elbarky

"أنا لحد دلوقتي مش عارف إيه وجهة نظر الناس المحسوبة على ثورة يناير ومصرة تشارك في الانتخابات الجاية؟!"





تغريدات عبر #برلمان_مرجان



Yasser Himony‏@Himony

"يناير أهدتنا حياة وحرية وكرامة منستحقهاش.. يناير اللي قتلناها لو ليها أخطاء فاحنا خطأها الوحيد!"



@heshamelewa2

"هانت علينا أنفسنا وكرامتنا وتمكنت مننا الأنا والتكبر والتعالي فكان لابد أن تسحقنا الثورة المضادة"



شهـــد‏@s_h_a_h_d

"مش هيتبقى شيء في البلد مع سياسة الحكومة الفاشلة وهيتبعها البرلمان المعين مسبقا هنستمر ننزف حتى الموت"



خديجة زاهر‏@kadega202060

"برلمان الدم ليس مثله برلمان في العالم فعلى جثث الآلآف وبدماء آلاف المصابين وقهر أكثر من 50 ألف بالمعتقلات"



مغرد (ضد_الانقلاب) ‏@anah0r4

"راحة الشعب هدفنا انتخبت أو لم تنتخب نحن سنقوم بدلاً منك بالاختيار والنبي ما تتعب نفسك"



@amoryamory158

"الاقبال اليوم على الانتخابات ( منقطع الجماهير )"



‏@ModyMola

"نظام السيسي يزعم تأمين الانتخابات ويفشل في الحفاظ على أموال الشعب"

