في ساعة صباح .. كيفية حماية بيت الزوجية من الغيرة؟

تناولت النافذة الصباحية "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر اليوم السبت، موضوع غيرة الزوج من زميلات زوجته بالعمل، وغير الزوجة من زميلات زوجها، وكيفية حماية بيت الزوجية من النيران الصديقة لبيئة العمل".

وقالت ميرفت سعيد، الاستشارية بمركز الاستشارات العائلة بالدوحة، إن الغيرة مطلوبة بين الزوجين؛ لكن من الضروري أن تكون وفق روابط ومحددات وألا تكون سببا في نهاية الحياة الزوجية.

وتفاعل رواد مواقع التوصل الاجتماعي بشكل كبير مع موضوع نقاش الحلقة حيث أكد البعض على أن الطرفين لابد أن يكونا متوافقين ومتفاهمين منذ بداية العلاقة، بينما قال آخرون إن أسلوب تعامل الزوجين يكون أفضل من التعامل في البيت.

ونستعرض أبرز التعليقات على صفحة "مباشر على فيسبوك":

".لازم يكون الطرفان متفقان و متفاهمان". Asmasallam Altaya

Khetam Almohamad:" الموضوع عائد أصلا إلى المستوى الأخلاقي في العلاقات عموما .. إلى ثقافة احترام الآخر بغض النظر عن جنسه

محمد فوزى:"مملكة المرأة بيتها تقولوا تخلف تقولوا تعصب ليس للمرأة مكان انظف من بيتها".

AL Saleh:" السبب هو قلة الاهتمام المتبادل".

Mum Aliah: " الغيرة دليل على الحب المتبادل بين الزوجين، وإذا تعدت الحدود ستصبح عدم الثقة في الآخر وبالتالي ستبدأ العلاقة الزوجية في التلاشي".