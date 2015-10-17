فيديو..مصريون بالخارج يصوتون في الانتخابات البرلمانية

توافد مصريون مقيمون في الخارج اليوم (السبت) على سفارات بلدهم في أكثر من مئة دولة للتصويت في المرحلة الأولى لأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر منذ الانقلاب العسكري.

وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس السابق "محمد مرسي" في 2013 .

وقال الرئيس "عبد الفتاح السيسي" إن خارطة الطريق تهدف لاستعادة الديمقراطية، وتأمل الحكومة أن تسهم الانتخابات في تحقيق الاستقرار السياسي واجتذاب الاستثمارات الاجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي بدأت في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت "حسني مبارك" اوائل 2011.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية لكن لم يجر الاقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن "حمدي لوزا" نائب وزير الخارجية قوله "جميع المؤشرات التي وردت لنا تظهر أن هناك إقبالا متوسطا."

وتوافد عشرات الناخبين على السفارة المصرية في الأردن للإدلاء بأصواتهم، وقال "خالد ثروت" السفير المصري في عمان لرويترز "أتوقع إن شاء الله يبقى فيه إقبال كبير للشعور الوطني لدى المواطن المصري.. مهم جدا أنه يجي ينتخب البرلمان بتاعه".

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز توافد بضعة رجال ونساء على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدى يومين بينما يدلي الناخبون في الداخل بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل 14 محافظة مصرية على مدى يومين أيضا بدءا من غد الأحد.

وتقام المرحلة الثانية والأخيرة التي تتضمن 13 محافظة أخرى في نوفمبر تشرين الثاني، ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة ولرئيس الدولة أن يعين ما يصل إلى خمسة بالمئة من عدد الأعضاء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في مصر 55 مليونا و600 ألف تقريبا، وتشير تقديرات إلى أن عدد المصريين في الخارج يتراوح بين ستة وثمانية ملايين.

وخلال انتخابات سابقة كان يتعين على المصريين في الخارج أن يسجلوا أنفسهم لدى السفارات قبل الانتخابات حتى يتسنى لهم التصويت، لكن هذه المرة يحق لأي مصري في الخارج يحمل جواز سفر مصريا أو بطاقة شخصية المشاركة في الاقتراع.

ويتواجد أغلب المصريين المقيمين في الخارج في منطقة الخليج وخاصة في السعودية والكويت والإمارات العربية.