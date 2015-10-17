فيديو .. عبد الفتاح: برلمان 2015 بداية لثورة حقيقية بمصر

قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية إن الرموز التي ثارت عليها ثورة 25 يناير تتقدم الآن كمرشحين في برلمان 2015.

وأضاف عبد الفتاح خلال مشاركته في النافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر مساء الجمعة، أن المرشحين للانتخابات البرلمانية الجديدة في مصر لا يمثلون إلا الثورة المضادة.

وحذر أستاذ العلوم السياسية من التشريعات والقوانين التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل الفراغ التشريعي الموجود بالدولة وأردف قائلا:" برلمان 2010 قامت بعده ثورة .. والبرلمان الجديد سيكون بداية لثورة حقيقية".