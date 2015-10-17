فيديو..شاهد معروضات ذهبية قيّمة في إسطنبول

تستضيف مدينة اسطنبول فعاليات "معرض إسطنبول الدولي للمجوهرات الواحد والأربعين" الذي يقام في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من كبريات مصانع وعلامات المجوهرات الأوروبية والعالمية..

ويعد المعرض من أكثر المعارض استقبالًا للوفود الزائرين، ومشاركة شركات المجوهرات من داخل وخارج تركيا.

قال رئيس اتحاد مصدري المجوهرات في تركيا الراعي للمعرض أيهان غونر إن قطاع المجوهرات في تركيا حقق العام الماضي صادرات بقيمة مليارين و253 مليون دولار.

وأوضح غونر أن لهذا المعرض أهمية كبيرة لدى شركات المجوهرات في تركيا، وذلك من خلال تعريف مختلف الشركات العالمية على منتجاتهم.

ويُقام المعرض مرتين في السنة، إذ تُعرض فيه مجوهرات من الذهب والفضة واللؤلؤ والماس والأحجار الكريمة والماكينات والمعدات المستخدمة في صناعة المجوهرات. كما أن العديد من شركات المجوهرات من الدول العربية تشارك في معرض إسطنبول الدولي للمجوهرات.

وحسب معطيات سوق المعادن والأحجار الكريمة في بورصة إسطنبول فإن الحجم الإجمالي للذهب المستورد في تركيا خلال شهر يوليو الماضي ارتفع إلى 14.3 طن ليصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الثمانية الأخيرة.