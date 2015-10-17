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فيديو .. بريطانية تسب سيدة مسلمة في حافلة بلندن

16/10/2015

أظهر فيديو تعرض امرأة مسلمة لاعتداء لفظي وعنصري من امرأة في حافلة بلندن.

وأظهر الفيديو امرأةً معاديةً للإسلام وهي توبخ مسلمةً على متن حافلة بريطانية وأثار الفيديو عاصفةً من الجدل على الشبكات الاجتماعية.

الفيديو الذي تم تصويره على متن إحدى حافلات شمال غرب العاصمة البريطانية لندن، وتم تحميله على فيسبوك في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أظهر امرأة سمراء البشرة تصرخ وتتوعد امرأةً مسلمة حامل بركلها على بطنها

وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن المعتدية وجهت إلى المرأة المسلمة إهانات عدة، فاتهمتها بأنها من أنصار تنظيم “داعش”، وبأنها انتحارية، قبل أن تطالبها بالعودة إلى بلدها.

المشاجرة اضطرت سائق الحافلة إلى التوقف في وسط الطريق لمحاولة تهدئة المرأة الساخطة، لكن دون جدوى، فما كان منه إلا أن واصل الرحلة.

وحظي الفيديو الذي حذفه فيسبوك الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، بـ 750 ألف مشاهدة.

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