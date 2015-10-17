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فيديو.. الأردن يدخل غينس بأطول مضمار مائي في العالم

17/10/2015

دخل الأردن موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول مضمار مائي للتزحلق في العالم المتواجد بمنطقة البحر الميت والذي يبلغ طوله 611.7 مترا للانزلاق المائي.

وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف حميدي الفايز – الذي تسلم شهادة دخول الأردن موسوعة غينيس من ممثل الموسوعة أمس الجمعة بعد افتتاح أطول مضمار تزحلق مائي في العالم – إن “الأردن يعد بلدا جاذبا ومتميزا في الكثير من الفعاليات السياحية والاقتصادية والشبابية لما يتمتع به من أمن واستقرار وكفاءة العنصر البشري”.

وأضاف الفايز أن الزائر للأردن يجد فيه تنوعا في العديد من الفعاليات الجمالية والشبابية والسياحية، وهو يزخر بالأنشطة المتعددة ومنها احتضانه رالي السيارات الدولي ونشاطات القفز المظلي وغيرها من الفعاليات.

وأفاد بأن مواد هذا المشروع الترفيهي السياحي مصنوعة بمواد وأيد أردنية، داعيا الفعاليات السياحية العربية والعالمية لزيارة الأردن و الاطلاع على ما يحتويه من كنوز تاريخية وأثرية ودينية وعلاجية تستهوي العديد من الزائرين.

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