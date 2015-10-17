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فيديو: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال ومستوطنين

17/10/2015

استشهدت فتاة وشابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال وعلى يد مستوطنين في شرق القدس المحتلة والخليل بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن في المدينتين.

فقد استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال  في مستوطنة أرمون هنتسيف، المقامة على أراضي جبل المكبر، شرق القدس المحتلة، وقالت شرطة الاحتلال إنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن "أفرادًا من شرطة حرس الحدود حاولوا فحص فلسطيني في مستوطنة "أرمون هنتسيف"، فاستل سكينا محاولا طعنهم فما كان منهم إلا أن أطلقوا النار باتجاهه وبالتالي تم شله عن الحركة وتحييده".

في الوقت نفسه، استشهد الشاب الفلسطيني محمد عوض القواسمي (18 عاما) بشارع الشهداء في الخليل على يد أحد المستوطنين.

وقال جيش الاحتلال إن مستوطنا أطلق النار على فلسطيني في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بعد أن قال إنه حاول طعنه، بحسب تصريح صحفي لأفيخاي ادرعي، المتحدث باسم الجيش.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جثة الشهيد محمد القواسمي ويحيط به المستوطن الإسرائيلي يحمل مسدسا وهو في حماية عناصر من جيش الاحتلال.

واستشهدت فتاة فلسطينية بمدينة الخليل، بعد إصابتها بجروح خطيرة قرب الحرم الإبراهيمي بالمدينة.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين أمس الجمعة إلى خمسة، ثلاثة منهم في قطاع غزة بينهم شهيد قضى متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق، إضافة إلى شهيدين في الضفة الغربية، بينما أسفرت المواجهات مع قوات الاحتلال عن إصابة أكثر من 160 فلسطينيا.

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