ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة على ليفانتي بالليغا

فاز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفانتي ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني " الليغا" في مباراة أصبح فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي اليوم السبت.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد المسابقة متقدما بفارق نقطتين على أقرب منافسيه.

وتقدم الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لريال مدريد في الدقيقة 27 بعدما تبادل الكرة مع رونالدو قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس روبن.

وضاعف رونالدو تقدم ريال مدريد بعد ثلاث دقائق عندما سدد بقوة في المرمى من خارج منطقة الجزاء ليرفع رصيده إلى 324 هدفاً في صدارة هدافي النادي عبر تاريخه متقدماً بهدف واحد على الرقم السابق لراؤول.

وأنهى هذا الهدف غياباً عن التسجيل لقائد البرتغال في أربع مباريات بالدوري الاسباني.

وتخلّص البديل خيسي رودريغيز من الرقابة ليختتم ثلاثية ريال مدريد بتسديدة قوية قبل ثماني دقائق على النهاية لترتفع معنويات الفريق

قبل مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء القادم في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عدة لاعبين من بينهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة من 8 مباريات.