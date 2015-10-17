البث الحي
منوعات

ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة على ليفانتي بالليغا

17/10/2015

فاز ريال مدريد بثلاثية نظيفة على ضيفه ليفانتي ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني " الليغا" في مباراة أصبح فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي اليوم السبت.

وبهذا الفوز يتصدر ريال مدريد المسابقة متقدما بفارق نقطتين على أقرب منافسيه.

وتقدم الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو لريال مدريد في الدقيقة 27 بعدما تبادل الكرة مع رونالدو قبل أن يسدد بقوة في شباك الحارس روبن.

وضاعف رونالدو تقدم ريال مدريد بعد ثلاث دقائق عندما سدد بقوة في المرمى من خارج منطقة الجزاء ليرفع رصيده إلى 324 هدفاً في صدارة هدافي النادي عبر تاريخه متقدماً بهدف واحد على الرقم السابق لراؤول.

وأنهى هذا الهدف غياباً عن التسجيل لقائد البرتغال في أربع مباريات بالدوري الاسباني.

وتخلّص البديل خيسي رودريغيز من الرقابة ليختتم ثلاثية ريال مدريد بتسديدة قوية قبل ثماني دقائق على النهاية لترتفع معنويات الفريق

قبل مواجهة مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء القادم في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وغاب عدة لاعبين من بينهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد الذي رفع رصيده إلى 18 نقطة من 8 مباريات.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)