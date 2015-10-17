البث الحي
منوعات

تشيلسي يدك شباك أستون فيلا بهدفين بالدوري الإنجليزي

17/10/2015

حقّق تشيلسي فوزه الأول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه أستون فيلا 2-صفر بالدوري الإنجليزي.

افتتح الإسباني دييغو كوستا العائد من الإيقاف التسجيل في الشوط الأول بعد خطأ دفاعي فادح وتمريرة من البرازيلي ويليان (34)، وفي الثاني استلم كوستا الكرة من مواطنه سيسك فابريغاس فسددها ارتدت عن طريق الخطأ من الاسكتلندي آلان هاتون في شباك الحارس الأميركي براد غوزان (54).

ودفع المدرب جوزيه مورينيو بقائد الدفاع المخضرم جون تيري أساسياً، كما استهل النجم البلجيكي إدين هازار المباراة احتياطياً مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)