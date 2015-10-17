تشيلسي يدك شباك أستون فيلا بهدفين بالدوري الإنجليزي

حقّق تشيلسي فوزه الأول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه أستون فيلا 2-صفر بالدوري الإنجليزي.

افتتح الإسباني دييغو كوستا العائد من الإيقاف التسجيل في الشوط الأول بعد خطأ دفاعي فادح وتمريرة من البرازيلي ويليان (34)، وفي الثاني استلم كوستا الكرة من مواطنه سيسك فابريغاس فسددها ارتدت عن طريق الخطأ من الاسكتلندي آلان هاتون في شباك الحارس الأميركي براد غوزان (54).

ودفع المدرب جوزيه مورينيو بقائد الدفاع المخضرم جون تيري أساسياً، كما استهل النجم البلجيكي إدين هازار المباراة احتياطياً مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش.