تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" يفلت مجددا من الاعتقال

تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" – أ ف ب

أعلنت السلطات المكسيكية أن تاجر المخدرات الهارب من السجن "خواكين غوسمان" المعروف بـ"إل تشابو" أحد أهم تجار المخدرات في العالم، أفلت من محاولات السلطات إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه أصيب في الرجل والوجه خلال فراره.

وقالت الحكومة في بيان إن إل تشابو "قرر الفرار فجأة لتجنب أن يلقى القبض عليه وقد أصيب في الوجه والرجل" من دون أن تشير إلى مدى خطورة إصابته. وأوضحت القوى الأمنية أن الإصابة "غير ناجمة عن مواجهة مباشرة" معه.

ويعتبر "إل تشابو" أخطر المطلوبين في المكسيك، وتطالب به الولايات المتحدة أيضا.

وذكرت محطة "ان بي سي نيوز" الأمريكية أن القوى الأمنية المكسيكية تمكنت من تحديد مكان تواجد غوسمان الأسبوع الماضي بعدما التقط عناصر أمريكيون بث هاتف نقال وتمكنوا من خلاله من معرفة أنه يختبئ في مزرعة قرب كوسالا في ولاية سينالوا في جبال سييرا مادري.

وقام سلاح البحرية المكسيكية بمحاولة اعتقاله إلا أن رجال "إل تشابو" فتحوا النار عليهم، على ما أوضحت "إن بي سي نيوز". وقاموا بعد ذلك بعملية إنزال وعثروا على هواتف وأدوية في المزرعة التي فر منها "غوسمان" ورجاله في سيارات رباعية الدفع.

وسبق أن أوقف "إل تشابو" مرتين وتمكن من الفرار في كل مرة. ففي 11 من تموز/يوليو الماضي نجح تاجر المخدرات في الفرار بطريقة ملفتة من سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة عبر نفق يمتد بطول 1500متر مستعينا بدراجة نارية مثبتة على سكك حديد لينهي رحلة الفرار في منزل قيد الإنشاء وسط الحقول.

وحصلت محطة "تيليفيسا" المكسيكية بشكل حصري على شريط فيديو لعملية فرار "إل تشابو" وبثته الأربعاء. ويظهر الشريط زنزانة تاجر المخدرات لدى فراره من سجن ألتيبلانو وعملية الفرار التي استمرت 40 دقيقة.

وأفادت مصادر في الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات بأن "ال تشابو" انتقل بعد فراره إلى منطقة جبلية في ولاية سينالوا حيث ولد قبل 58 عاما والتي تشكل معقل الكارتل الذي يتزعمه.

ويعتبره سكان المنطقة محسنا إذ كان يوفر العمل للمزارعين ويرسل المواد الغذائية إلى مآوي العجز ويقدم هدايا إلى الأطفال بمناسبة عيد الميلاد.

وقد خصصت مكافأة قدرها 3 ملايين و800 ألف دولار لمن يقدم أية معلومة تساعد على توقيف "إل تشابو" الذي سيحول المخرج "ريدلي سكوت" حياته إلى فيلم سينمائي.