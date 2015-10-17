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السيسي: أسقطنا الظلم والفاشية والاستبداد في 30 يونيو

17/10/2015

السيسي أثناء كلمته اليوم – الجزيرة مباشر

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري للاحتشاد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا.

كما هنأ المصريين على حصول مصر على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن الإرادة الصلبة كانت أداة لتحقيق أحلامهم في القضاء على ما سماه الاستبداد، ولم يكن صوتهم ليصل للعالم لولا توحدهم عندما "أسقطنا الظلم والفاشية" على حد قوله.

وأضاف السيسي -خلال كلمة وجهها اليوم للشعب المصري- أن مصر ستبذل قصارى جهدها لتحقق الاستفادة القصوى من عضوية مجلس الأمن التي جاءت بعد مجهودات دبلوماسية وخارجية كبيرة، معتبرًا أن هذه العضوية تؤكد أن مصر استعادت مكانتها.

ورأى أن المصريين بهروا العالم  بخروج الملايين للميادين في 30 يونيو لإسقاط ما سماه الظلم والفاشية، بعدما حرر الوطن ممما وصفه الاستبداد "بعدما تم اختطافه تحت شعارات مزيفة".
 

ودعا  السيسي المرأة المصرية للنزول والمشاركة بكثافة في التصويت في الانتخابات البرلمانية باعتبارها "أيقونة العمل والتضحية"، كما دعا الشباب للمشاركة بقوة في الاقتراع.

وتجري الانتخابات البرلمانية المصرين علي مرحلتين؛ المرحلة الأولى في يومي 17، و18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في الخارج، ويومي 18 و19 من نفس الشهر في الداخل، وتجري المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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