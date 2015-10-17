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الأبقار في الهند إله يعبد ثم تصدر للبيع!

17/10/2015
إمرأة هندية "تتضرع" إلى بقرة ـ أرشيف  

حث أكبر مسؤول في ولاية تؤيد الحزب الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" الأقلية المسلمة في البلاد على عدم أكل لحم الأبقار احتراما للمعتقدات الهندوسية، وهي الدعوة التي قد تشعل مزيدا من الانقسامات الاجتماعية.

جاءت تصريحات رئيس وزراء ولاية هاريانا بشمال الهند بعدما قتلت مجموعة من الهندوس رجلا مسلما بسبب شائعات بانه أكل لحم بقر، ما أثار نقاشا حادا بشأن تصاعد التعصب تجاه الاقليات الدينية في الهند.

والأبقار مقدسة لدى كثير وليس جميع الهندوس الذين يشكلون أغلبية سكان الهند البالغ عددهم  مليارا و200 مليون نسمة. ويأكل المسلمون والمسيحيون لحوم الأبقار وكذلك كثير من الطبقة الدنيا للهندوس.

ورغم سعي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم وحلفاؤه طويلا لحظر ذبح الأبقار، فإن الهند هي إحدى أكبر الدول المصدرة للحوم الأبقار بالعالم، ويدير المسلمون هذه التجارة بشكل كبير.

وقال "خاطار" المسؤول بالحزب الحاكم في تصريحات صحفية اليوم (السبت)  "في هذا البلد عليهم (المسلمون) التوقف عن أكل لحوم البقر".

وأضاف "يمكنهم أن يظلوا مسلمين حتى بعد التوقف عن تناول لحوم الأبقار. ألا يستطيعون؟ ليس هناك ما ينص على ان المسلمين عليهم أكل لحم الأبقار ولا ما ينص في أي مكان على ان المسيحيين يجب أن يأكلوا لحم الأبقار".

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