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إعلامي مصري يطالب بحل 90 حزبا "لخطورتها على الوطن"

17/10/2015

المذيع توفيق عكاشة (رويترز)
 

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر تأجيل الدعوى القضائية المقامة من خالد سليمان المحامي، بصفته وكيلا عن المذيع توفيق عكاشة، والتي يطالب فيها بحل جميع الأحزاب السياسية القائمة وعددها 90 حزبا، بدعوى ثبوت فشلها فى تقديم مرشحين للانتخابات البرلمانية التي تم تأجيلها بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

وقال عكاشة، في دعواه، "إن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التي لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها".

وأضافت الدعوى أن "غالبية هذه الأحزاب نشأت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت الدعوى أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها، وانضموا إليها لأسباب أخرى، معتبرة أنه فى حالة استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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