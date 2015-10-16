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مهرجان النباتيين في تايلاند: مقاطعة اللحوم لدخول الجنة!

16/10/2015
 
مهرجان الأطعمة النباتية ـ رويترز

انطلق هذا الأسبوع المهرجان السنوي في تايلاند للنباتيين، في وقت من العام تأخذ فيه الأطباق الغنية باللحوم في البلد الواقع بجنوب شرق آسيا، صبغة نباتية.

ويستمر المهرجان المعروف محليا باسم (المهرجان النباتي) لمدة عشرة أيام ويرجع تاريخه إلى 150 عاما حيث يقام على جزيرة بوكيت السياحية الواقعة على بعد نحو 840 كيلومترا جنوبي بانكوك.

ويعتقد المشاركون في المهرجان أن تناول اللحوم وشرب الكحوليات وممارسة الجنس رذائل وملوثات للجسم والعقل يتعين على المؤمنين المخلصين الامتناع عنها تماما.

وقال بائع الطعام لاميو مانولاي (59 عاما) إن "تناول الأطعمة النباتية أثناء المهرجان ينقي العقل ويغسل خطايانا، وهو أشبه بالذهاب إلى المعبد".

وفي منطقة تشاينا تاون بالعاصمة بانكوك تلوح لافتات تحمل شعارات "نقى" و"سمو" وعلى طول تفوح الأطعمة النباتية.

والأطعمة المباعة هنا تصنع عادة من بدائل اللحوم مضافا إليها بروتينات الصويا التي طهيت بطريقة تجعلها تبدو مثل اللحوم الحقيقية لتحقيق قدر ما من المبيعات.

وتعتقد " شارو" التي تبيع عائلتها الطعام في تشاينا تاون منذ أكثر من 100 عامأ ، في الخرافة التي تقول ان الامتناع عن اللحوم هو الطريق للجنة.

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