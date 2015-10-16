مشير المصري: المسجد الأقصى خط أحمر دونه الدماء

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، مشير المصري، أن المسجد الأقصى هو خط أحمر ودونه الدماء موجها التحية إلى دماء الشهداء الذين يضحون بدمائهم لأجل وحدة الأرض موضحا أن دماءهم ترسم معالم مرحلة جديدة تؤكد على وحدة الهدف والأرض والمصير.

وأضاف المصري، خلال كلمة له بمسيرة نظمت بشمال قطاع غزة اليوم الجمعة تضامنا مع الانتفاضة في القدس أن العدو الصهيوني ظن في غفلة من الزمن وفي انشغال عربي وإسلامي أنه قادر على أن يغير حقائق تاريخية ودينية وأن يفرض معادلات سياسية لكن الشعب الفلسطيني كسر كل الرهانات وأسقط نظرية تقسيم الأقصى بعد أن أسقط نظرية المفاوضات والتنسيق الأمنى.

وفي نهاية كلمته طالب المتحدث باسم حركة حماس الأمة العربية بأن تكون داعمة ومساندة للانتفاضة الفلسطينية لتكون خطوة نحو تحرير القدس من دنس الغاصبين.