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ف.تايمز: صفقات بين الأسد وتنظيم الدولة في مجال النفط

16/10/2015

 
 صحيفة فايننشال تايمز: الأسد يقتسم مع تنظيم الدولة إنتاج محطة توينان

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، وجود صفقات سرية بين النظام السوري وتنظيم الدولة بشأن إدارة المنشآت النفطية وصيانتها، واقتسام الطاقة.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم،  روايات العاملين في محطات توليد الطاقة والمنشآت النفطية بالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة. 

وقال المهندسون الذين تحدثت معهم مراسلة الصحيفة، إن 90 في المئة من الطاقة الكهربائية في سوريا مصدرها الغاز، وإن تنظيم الدولة يسيطر على  ثماني محطات لتوليد الطاقة، منها ثلاثة تعمل بالمياه، فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الغاز في البلاد، بينما يملك النظام الشركات التي لها القدرة على إدارة هذه المنشآت وصيانتها. 

وأضافت أن شركات النظام السوري أو الشركات الخاصة العاملة في قطاع الطاقة ترسل عامليها إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة لإدارة المنشآت النفطية وصيانتها، مقابل أن يستمر إمداد المناطق التي يسيطر عليها النظام بالطاقة الكهربائية. 

وكشفت عن أن النظام السوري اتفق مع تنظيم الدولة على اقتسام إنتاج محطة "توينان" بحصة 50 ميغاوات للنظام و70 ميغاوات للتنظيم . 

وأوضحت الصحيفة أن النظام السوري يرسل العاملين بشركات الطاقة إلى المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وكل من يرفض يفقد وظيفته.

ونقلت عن هؤلاء العاملين تأكيدهم أنهم يتعرضون لتضييق وتهديد من جانب تنظيم الدولة، ولكنهم مرغمون على العمل في تلك الظروف.

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