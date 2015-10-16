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فيديو .. مظاهرة في تعز دعما للقضية الفلسطينية

16/10/2015

نظمت محافظة تعز اليمنية مظاهرة حاشدة أمس الجمعة، في ساحة الحرية تضامنا مع المسجد الاقصى , وردد المشاركون في المظاهرة هتافات لدعم القضية الفلسطينية وللمسجد الأقصى.

وقال قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود سعيد المخلافي للجزيرة مباشر :"،نتابع ما يحدث للأقصى مسرى رسولنا الكريم، وثالث الحرمين الشريفين ، ولا ننس ما يقدمه الشباب والرجال هناك من ثبات ، وشكرا لهم".

وعبرالمتظاهرون عن دعهمم للقضية الفلسطينة مؤكدين أنها قضيتهم الأولى مهما كانت من قضايا في اليمن ورغم معاناتهم من ميلشيا الحوثي، مؤكدين أن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية والتخلى عنها هو تخلى عن المبدأ والوطنية والإنسانية والدين.

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