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فيديو .. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بالقدس

16/10/2015

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، العديد من القنابل الصوتية على المصلين بعد انتهائهم من أداء صلاة الجمعة في شارع رأس العامود بالقدس المحتلة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند حاجز بيت إيل قرب مدينةرام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين، كما سجلت إصابة بالرصاص الحي.

وفي مدينة بيت لحم، استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع مسيرة خرجت ضمن يوم الغضب الفلسطيني لنصرة الأقصى.

واستشهد اليوم 4 فلسطينيين أحد في الخليل بعد طعنه جندي إسرائيلي، والآخر في نابلس، فيما شهد قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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