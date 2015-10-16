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فيديو ـ أردوغان: جائزة نوبل تعطى لمن يدفع أكثر

16/10/2015

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن جائزة نوبل لا تعطى على أساس عملي، وإنما على أساس سياسي لمن يدفع أكثر.

وأضاف "أردوغان" خلال كلمته في منتدى سيدات الأعمال باسطنبول أن تركيا تستحق جائرة نوبل على استقبالها للاجئين السوريين، لكن هذا لم يحدث، ولذلك عرفت تركيا من هو معها ومن هو ضدها ولن تنسى أبدا.

وأوضح أن الذي يجري في سوريا، تخطى مرحلة ‏الثورة ووصل إلى مرحلة ‏حرب_استقلال ‏الشعب_السوري، مؤكدا أن ‏تركيا كدولة خاضت حرب استقلال في الماضي ستقف إلى جانب الشعب السوري كأي دولة تساند الديمقراطية والحريات.

وعن عضوية الاتحاد الأوروبي أشار "أردوغان" إلى أن كثيرا من دول الاتحاد الأوروبي لم تصل لمستوى التقدم الذي حققته تركيا، ورغم ذلك يرفض الاتحاد الأوروبي عضوية تركيا حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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