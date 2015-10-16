فيديوـ فلسطينيون يحرقون مقاما يزعم اليهود أنه قبر يوسف

أضرم فلسطينيون النار، فجر اليوم (الجمعة) في مقام بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، يقدسه اليهود ويعتبرونه "قبر يوسف" عليه السلام.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الشبان اقتحموا "قبر يوسف" وأضرموا النار فيه مستخدمين زجاجات حارقة ومواد مشتعلة، ما أدى إلى احتراقه من الداخل بشكل كامل. وأضافت أن فرق الاطفاء التابعة لبلدية نابلس تمكنت من السيطرة على النيران.

ويقع "قبر يوسف" المتاخم لمخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.

ويشكل "مقام يوسف" كما يسميه الفلسطينيون بؤرة توتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ احتلال نابلس في 1967.

ويؤكد الفلسطينيون أن الموقع أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الاسلامية وكان مسجدا قبل الاحتلال الاسرائيلي، يضم قبر شيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى "يوسف دويكات".

لكن اليهود يعتبرونه مقاما مقدسا، ويقولون إن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان. ويرى الفلسطينيون في ذلك تزييفا للحقائق هدفه سيطرة إسرائيل على المنطقة بذرائع دينية.

وشهد محيط "قبر يوسف" طوال السنوات السابقة صدامات دامية قتل فيها عدد كبير من الإسرائيليين والفلسطينيين وخصوصا في 1996 عندما اشتبك الأمن الوطني الفلسطيني مع الجنود الإسرائيليين وسقط آنذاك قتلى من الطرفين.