بوتين: نبحث مع مصر والسعودية وإسرائيل التعاون ضد الإرهاب

فلاديمير بوتين ـ أرشيف

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إن روسيا تواصلت مع السعودية والإمارات ومصر والأردن وإسرائيل لمناقشة التعاون بشأن ما سماه التصدي للإرهاب.

وأضاف "بوتين" خلال اجتماع لقادة جمهوريات سوفيتية سابقة اليوم (الجمعة) أن موسكو حققت بعض التقدم في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وبدأ سلاح الجو الروسي في توجيه ضربات على أهداف داخل الأراضي السورية نهاية شهر سبتمبر الماضي، وعلى الرغم من أن التصريحات الروسية الرسمية تفيد بأنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن الضربات تصيب المعارضة المسلحة والمدنيين أيضا.