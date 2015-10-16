بطل "البوتشي" فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة

يعتبر فادي الجهالين البالغ من العمر 19 ربيعا من بين أنجح نجوم رياضة "البوتشي" في الأراضي الفلسطينية.

"فادي" من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو بطل الفريق وأمضى موسما ناجحا، وحان الوقت ليتدرب مع زملائه في ملعب للعبة "البوتشي" بمدينة أريحا.

و"البوتشي" لعبة قديمة كانت تحظى بشعبية في دول حوض البحر المتوسط وفقا لما تقوله الفلسطينية "سامية أبو زياد" مدربة "البوتشي" الفلسطينية الوحيدة التي قدمت اللعبة في الضفة الغربية في العام 2007.

وتتكون اللعبة من ثماني كرات كبيرة وكرة أصغر تسمى "بالينو". ويحرز اللاعبون هدفا إذا نجحوا في قذف الكرات قرب الكرة الصغيرة.

ويمكن ممارسة لعبة "البوتشي" بشكل فردي أو في مجموعات يتألف كل فريق منها من لاعبين اثنين أو ثلاثة أو أربعة لاعبين.

وتُنظم بطولات "البوتشي" في دول عربية وعلى الصعيد العالمي.

ويضم الفريق الفلسطيني أربعة لاعبين اثنين من الذكور واثنتين من الإناث. واللاعبون هم فادي وأنس وندى وأحلام. وجميعهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت مدربة الفريق "سامية أبو زيا"د إنهم لعبوا مع أقوى الفرق العالمية، وحققوا ست ميداليات.

وأحدث مشاركة للفريق الفلسطيني في بطولة كانت في الدورة الرياضية العالمية الصيفية لذوي الاحتياجات الخاصة في لوس أنجلس في شهر يوليو/ تموز حيث أضاف الفريق خمس ميداليات ذهبية أخرى إلى حصيلته المثيرة للإعجاب.