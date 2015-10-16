المرصد السوري: أكثر من ربع المليون قتلوا في الصراع السوري

صورة أرشيفية لشاب يحمل طفلا مصابا في دوما سوريا

بلغت حصيلة قتلى الصراع السوري الدموي في عامه الخامس أكثر من ربع المليون شخص، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة).



وأفاد المرصد السوري أنه وثق مقتل 250124 شخص بين مارس/آذار من العام 2011 و15 من أكتوبر/تشرين الأول 2015، بينهم 74426 مدنيا ويتضمن هؤلاء 12517 طفلا و8062 امرأة.



وارتفعت بذلك حصيلة قتلى الصراع السوري مقارنة بأخرى كان المرصد أعلنها في أغسطس/آب وكانت محصلتها 240 ألفا على الاقل.



وبحسب المرصد، قتل 43752 عنصرا من الفصائل المقاتلة و37010 جهاديين من جنسيات اجنبية.



إلى ذلك، قتل 91678 من قوات النظام السوري والمجموعات الموالية، بينهم 52077 جنديا و971 من حزب الله اللبناني.



وتتلقى قوات النظام السوري دعما من مليشيات سورية موالية بالإضافة إلى حزب الله ومقاتلين من إيران والعراق وأفغانستان.وتحدث المرصد عن 3258 قتيلا مجهولي الهوية.



ولا تشمل حصيلة المرصد "أكثر من عشرين ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام"، فضلا عن "نحو ألفي مختطف لدى الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، بتهمة موالاة النظام".



ولا تتضمن الحصيلة أيضا "المئات من المقاتلين الأكراد من جنسيات غير سورية، الذين قضوا خلال قتالهم إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردي في سوريا".



وتشهد سوريا ثورة شعبية بدءا من منتصف مارس/آذار 2011 بدأت بحركة احتجاج سلمية قبل أن تتحول إلى حرب دامية متعددة الأطراف، تسببت أيضا في تدمير هائل في البنى التحتية بالإضافة إلى نزوح ملايين من السكان داخل البلاد وخارجها.