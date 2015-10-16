الفيفا يوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم

الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إيقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد انتهاء المهلة التي منحها للحكومة لتغيير قانون رياضي يشكل بالنسبة للفيفا تدخلا في شؤون اللعبة الشعبية في الدولة الخليجية دون أي استجابة.

وذكر بيان للفيفا أن الإيقاف سيطبق بصورة فورية مضيفا:" سيرفع الإيقاف فقط عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم وأعضاؤه (الأندية) من القيام بأنشطتهم وتنفيذ التزاماتهم بصورة مستقلة."

وبعد إيقاف الاتحاد الكويتي فمن المحتمل استبعاد الكويت من تصفيات كأس العالم 2018 إن لم يتم التوصل لحل للمشكلة قبل المباراة المقبلة على أرض ميانمار في 17 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وتحتل الكويت المركز الثاني بين فرق المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الأسيوية.

وجاء الإيقاف اليوم بعدما طلب الفيفا من الاتحاد الكويتي عدم تطبيق مجموعة جديدة من القوانين واللوائح الرياضية (المقرر تطبيقها في 27 أكتوبر تشرين الأول الجاري) يعتقد الفيفا أنها تهدد استقلالية الاتحاد المحلي.

وسبق أن عوقبت الكويت بالإيقاف بسبب التدخل الحكومي في شؤون اللعبة مرتين في 2007 و2008

أضاف الفيفا "لن يحق لأي فريق من الكويت من أي نوع (بما في ذلك الأندية) القيام بأي نشاط رياضي دولي ولن يحق للاتحاد الكويتي لكرة القدم أو لأي من أعضائه أو مسؤوليه الاستفادة من أي برامج تطوير أو دورات أو تدريبات تابعة للفيفا أو الاتحاد الأسيوي لكرة القدم."

ويرفض الفيفا دوما أي تدخل حكومي في إدارة شؤون اللعبة في أي بلد وسبق له إيقاف اندونيسيا لنفس السبب في مايو أيار الماضي لتغيب بذلك عن تصفيات كأس العالم الجارية حاليا.