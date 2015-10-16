البنك المركزي المصري يخفض سعر الجنيه أمام الدولار

الجنيه المصري

خفض البنك المركزي المصري مجددا سعر صرف الجنيه أمام الدولار بمقدار 10 قروش، ليسجل 7 جنيهات و83 قرشا للشراء و7.93 للبيع، ما يضاعف حدة الغلاء والفقر.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الزيادة تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بأكثر من خمسة مليارات دولار.



ويأتي هذا التراجع الجديد للجنيه المصري أمام الدولار بعد نحو سنة من آخر تخفيض في قيمته من قبل السلطات. كما يأتي ضمن مجموعة من المؤشرات على تراجع أداء الاقتصاد المصري.



ودأبت السلطات على خفض قيمة الجنيه منذ الانقلاب على أمل جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات.