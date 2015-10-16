البث الحي
منوعات

البنك المركزي المصري يخفض سعر الجنيه أمام الدولار

16/10/2015
الجنيه المصري

خفض البنك المركزي المصري مجددا سعر صرف الجنيه أمام الدولار بمقدار 10 قروش، ليسجل 7 جنيهات و83 قرشا للشراء و7.93 للبيع، ما يضاعف حدة الغلاء والفقر.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الزيادة تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بأكثر من خمسة مليارات دولار.

ويأتي هذا التراجع الجديد للجنيه المصري أمام الدولار بعد نحو سنة من آخر  تخفيض في قيمته من قبل السلطات. كما يأتي ضمن مجموعة من المؤشرات على تراجع أداء الاقتصاد المصري.

ودأبت السلطات على خفض قيمة الجنيه منذ الانقلاب على أمل  جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط