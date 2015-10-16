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الاحتلال يحشد قواته ضد غزة استباقا لـ"جمعة غضب"

16/10/2015

حشد الاحتلال الإسرائيلي دبابات وناقلات جند وعزز قواته بمزيد من الجنود، في مواقع مختلفة على الحدود مع قطاع غزة،عقب دعوات من فصائل فلسطينية إلى اعتبار اليوم الجمعة يوم غضب.
 
جدير بالذكر أن  وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن عشرة فلسطينيين أصيبوا أمس خلال تجدد المواجهات مع قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

من ناحية  أخرى انتشر مئات من أفراد جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء القدس المحتلة منذ ساعات الصباح.

كما أقيم مزيدٌ من الحواجز على مداخل البلدة القديمة والأحياء العربية. وفرض الاحتلال قيودا على دخول المصلين الى الحرم القدسي الشريف حيث يَمنع الرجال دون سن الأربعين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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