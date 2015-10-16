البث الحي
منوعات

الاتحاد الأوروبي يدعم"بلاتيني"

16/10/2015

مقر يويفا في نيون السويسرية (الأوروبية)

قال وزير الرياضة الروسي "فيتالي موتك" إن ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظي بثقة مطلقة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأكد الوزير الروسي ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا،  عقب اجتماع بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية أن أعضاء اللجنة التنفيذية عبروا بالإجماع عن ثقتهم المطلقة وعن دعمهم الكامل لميشيل بلاتيني".

ولم يتمكن بلاتيني من حضور الاجتماع نظرا للعقوبة المفروضة عليه بالإيقاف لمدة تسعين يوما من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

 ويوجه لـ "بلاتيني" تهمة الحصول  على مبلغ  2.9 مليون دولار من جوزيف بلاتر رئيس الفيفا المستقيل عام 2011 مقابل أعمال استشارية قام بها قبل عشر سنوات، بين عامي 1999 و2002.

المزيد من منوعات

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

ليس بموجب معاملة تفضيلية.. الملكة إليزابيث ستتلقى لقاح فايزر بالتزامن مع بداية طرحه في بريطانيا

اليزابيث الثانية ملكة انجلترا (رويترز)
الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

نائب مرشد الإخوان يتحدث للجزيرة مباشر عن احتمالات التغيير في المنطقة مع إدارة بايدن (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)

الطفل المدلل لأوربا.. الخارجية التركية ترد على مقال لوزير يوناني هاجم سياسات أنقرة

سفينة التنقيب التركية عروج رئيس في حماية السفن الحربية التركية شرقي المتوسط