الاتحاد الأوروبي يدعم"بلاتيني"

مقر يويفا في نيون السويسرية (الأوروبية)

قال وزير الرياضة الروسي "فيتالي موتك" إن ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حظي بثقة مطلقة من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وأكد الوزير الروسي ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في اللجنة التنفيذية التابعة للفيفا، عقب اجتماع بمقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية أن أعضاء اللجنة التنفيذية عبروا بالإجماع عن ثقتهم المطلقة وعن دعمهم الكامل لميشيل بلاتيني".

ولم يتمكن بلاتيني من حضور الاجتماع نظرا للعقوبة المفروضة عليه بالإيقاف لمدة تسعين يوما من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

ويوجه لـ "بلاتيني" تهمة الحصول على مبلغ 2.9 مليون دولار من جوزيف بلاتر رئيس الفيفا المستقيل عام 2011 مقابل أعمال استشارية قام بها قبل عشر سنوات، بين عامي 1999 و2002.