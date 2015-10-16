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استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص الاحتلال

16/10/2015

 

مواجهات في الضفة الغربية الجمعة

 

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال، أحدهم بعد طعنه جنديا إسرائيليا خلال مسيرة في مدينة الخليل والثاني خلال مواجهات في مدينة نابلس، أما الآخران فاستشهدا خلال مسيرات على الحدود شمالي وشرقي قطاع غزة.

 

كما أصيب العشرات خلال مسيرات في العديد من المدن والمخيمات في يوم غضب فلسطيني، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله استشهاد منفذ عملية الطعن في الخليل، بينما أصيب الجندي الإسرائيلي بجروح وصفت بالمتوسطة، وقالت إن سلطات الاحتلال أبلغت الوزارة بذلك، وإنها تحتجز جثمان الشهيد.

 

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أفاد مراسل الجزيرة ومصادر طبية أن شابا فلسطينيا استشهد خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة

أما في قطاع غزة، فقد استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب عشرات آخرون، في تجدد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في عدة نقاط على طول الحدود جنوبي ووسط، وشمالي قطاع غزة.

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