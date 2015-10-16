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استشهاد فلسطيني في غزة أصيب خلال مواجهات جيش الاحتلال

16/10/2015
مصاب فلسطيني ـ أرشيف

 قال "أشرف القدرة" المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة ان شابا فلسطينيا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي قرب معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأضاف "القدرة" أن المواطن "شوقي جمال جبر عبيد" البالغ من العمر 37 عاما، من سكان مخيم جباليا، توفي اليوم (الجمعة) متأثرا بجروحه إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في المواجهات على حاجز بيت حانون الجمعة الماضي.

وأوضح "القدرة" أنه بوفاة عبيد يرتفع عدد الشهداء الذبين قتلوا في مواجهات مع الاحتلال في قطاع غزة منذ الجمعة الماضية إلى "12 شهيدا".

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