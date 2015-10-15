5 آلاف جنيه علاوة جديدة للقضاة بمصر "جهود غير عادية"

هذه هي المكافأة الثالثة التي يحصل عليها القضاة منذ يوليو الماضي

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، قرارا بصرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض وعضو بالنيابة، تحت مسمى "جهود غير عادية".

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة المقرر استفادتهم من القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى، نحو 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالى للمكافأة نحو 75 مليون جنيه.

المكافأة الثالثة

وتعد هذه المكافأة هي الثالثة التي يصرفها المجلس منذ تولى رئيسه الجديد المستشار أحمد جمال الدين أول يوليو الماضي؛ حيث صرف بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي مكافأة قدرها 10 ألاف جنيه أيضا لكل قاضي وعضو بالنيابة العامة تحت مسمى "مكافأة جهود إضافية"، متمثلة في منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، لتكون هذه المكافأت تصرف للشهر الثاني على التوالي.

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو/حزيران الماضي زيادة في الحوافز وإضافي المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%؛ حيث شملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهرى وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافى وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.