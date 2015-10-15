مقتل 35 شخصا في غارات "روسية" شمالي "حمص"

غارات روسية سورية على مدينة تلبيسة – أرشيف

قتل نحو 35 شخصا من بينهم خمسة مدنيين على الأقل في "تير معلة" شمالي مدينة حمص السورية ، وقال شهود عيان إن من بين القتلى قيادي من "لواء التوحيد".

كانت الطائرات الروسية أغارت على بلدات يسيطرعليها مقاتلو المعارضة شمالي مدينة حمص مدعومة بقوات النظام السوري ، ضمن هجمات برية بدأت منذ أكثرمن اسبوع بدعم جوي روسي في مناطق بغرب سوريا تعتبر مهمة لبقاء الأسد وتسيطر عليها جماعات مقاتلة أخرى غير تنظيم الدولة الإسلامية.

ونسب التلفزيون الرسمي السوري إلى مصدر عسكري قوله إن الجيش بدأ عملية عسكرية في المنطقة بعد ضربات جوية وقصف مدفعي عنيف في وقت مبكر اليوم.

وقالت مصادر بالمعارضة السورية إن ضربات جوية عنيفة وقعت في محيط بلدة تلبيسة وقرى أخرى في المنطقة إلى جانب اشتباكات عنيفة على الأطراف الجنوبية للبلدة والقرى القريبة.