مقتل شاب بكنيسة تحت التعذيب للاعتراف بـ"الخطايا"

شهدت العصور الوسطى تطورا مرعبا في فنون التعذيب

قالت شرطة نيويورك إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما توفي بعد تعرضه للضرب مع شقيقه من جانب والده وبعض أفراد الكنسية من أجل إجباره على الاعتراف بـ"الخطايا".

وأضافت الشرطة أن شقيق المتوفي (17 عاما) نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأفادت الشرطة -خلال مؤتمر صحفي- بأن الشقيقين دعيا إلى جلسة يوم الأحد "لمناقشة حالتهما الروحانية" وتم ضربهما وركلهما لعدة ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مايكل إنسيرا قائد شرطة نيو هارتفورد، إن "الشقيقين تعرضا للعقاب البدني بشكل مستمر على مدار عدة ساعات أملا في أن يتعرفا بخطاياهما السابقة ومن ثم طلب الغفران".

وتم إلقاء القبض على والدي الشابين، واتهامهما بالقتل من الدرجة الأولى كما تم القبض على أربعة أعضاء بالكنيسة وتم توجيه اتهامات جنائية لهم.