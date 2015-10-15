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مقتل شاب بكنيسة تحت التعذيب للاعتراف بـ"الخطايا"

15/10/2015
 شهدت العصور الوسطى تطورا مرعبا في فنون التعذيب

قالت شرطة نيويورك إن شابا يبلغ من العمر 19 عاما توفي بعد تعرضه للضرب مع شقيقه من جانب والده وبعض أفراد الكنسية من أجل إجباره على الاعتراف بـ"الخطايا". 

وأضافت الشرطة أن شقيق المتوفي (17 عاما) نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. 

وأفادت الشرطة -خلال مؤتمر صحفي- بأن الشقيقين دعيا إلى جلسة  يوم الأحد "لمناقشة حالتهما الروحانية" وتم ضربهما وركلهما لعدة ساعات.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مايكل إنسيرا قائد شرطة نيو هارتفورد، إن "الشقيقين تعرضا للعقاب  البدني بشكل مستمر على مدار عدة ساعات أملا في أن يتعرفا بخطاياهما  السابقة ومن ثم طلب الغفران".

وتم إلقاء القبض على والدي الشابين، واتهامهما بالقتل من الدرجة الأولى  كما تم القبض على أربعة أعضاء بالكنيسة وتم توجيه اتهامات جنائية لهم. 

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