مصر و 4 دول أخرى تفوز بمقعد غير دائم بمجلس الأمن

مصر و 4 دول يفوزون بمقاعد غير دائمة في مجلس الأمن

فازت مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي (الخميس) بمقاعد غير دائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – دون معارضة – لعامين اعتبارا من أول يناير كانون الثاني 2016.

وحصلت مصر على 179 صوتا من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا بينما حصلت اليابان على 184 والسنغال على 187 وأوكرانيا على 177 والأوروغواي على 179 صوتا.

وحلت هذه الدول محل تشاد وتشيلي والأردن وليتوانيا ونيجيريا في المجلس المؤلف من 15 مقعدا بينها خمسة مقاعد دائمة.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات للتلفزيون المصري أن بلاده فازت بعضوية مجلس الأمن قائلا إن ذلك يأتي "تاكيدا لمكانة مصر".

وقال وزير الخارجية المصري إن بلاده ستبذل كل ما بوسعها من أجل الوفاء بمسؤولياتها والتعاون مع الأعضاء الأربعة عشر الآخرين بمجلس الأمن الدولي. وقال مندوب اليابان بالأمم المتحدة موتوهيدي يوشيكاوا إن هذه هي المرة الحادية عشرة التي تشغل فيها طوكيو مقعدا بمجلس الأمن.

ويتكون المجلس من عشرة أعضاء منتخبين يجري التصويت على خمسة منها سنويا وخمس دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو) وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا. والمجلس هو الجهة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تستطيع إصدار قرارات ملزمة قانونا.