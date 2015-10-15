مصر: الأهلي بطلا للسوبر بثلاثية في مرمى الزمالك

توج الأهلي المصري بلقب السوبر المصري بتغلبه على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات اليوم الخميس .

تقدم عمر جابر بالهدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 25 من الشوط الأول ، إلا أن الأهلي أدرك هدف التعادل بركلة جزاء عن طريق اللاعب عبد الله السعيد في الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ومع مطلع الشوط الثاني منح عبد الله السعيد مجدداً التقدم للقلعة الحمراء من ركلة جزاء بعد عرقلة وليد سليمان ، وأضاف مؤمن زكريا البديل الهدف الثالث من متابعة رأسية لتسديدة رمضان صبحي.

وقلص الزمالك الفارق عن طريق لاعبه محمود كهربا بإحرازه الهدف الثاني للزمالك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية ويتوج بلقب السوبر للمرة التاسعة في تاريخه.