لأول مرة.. مليارديرات الصين يتجاوزون الأمريكان

الملياردير الصيني "فانغ سيالين" (الأوروبية)

كشف تقرير لمجلة هورون ريبورت الاقتصادية الصينية ، أن عدد من يحملون لقب ملياردير في الصين زاد العام الجاري 242 مليارديرا، ليصبح 596 مليارديرا، لتتفوق بذلك لأول مرة على الولايات المتحدة والتي احتلت المركز الثاني بـ537 مليارديرا.

وأفاد التقرير أن الملياردير "فانغ سيالين" جاء في المركز الأول لقائمة أثرى أثرياء الصين، بعد أن خسره العام الماضي لصالح الملياردير "جاك ما"، مشيرا إلى أن ثروة" فانغ" تبلغ 34.4 مليار دولار بينما حل الملياردير زونغ جينغ مالك مجموعة "واهاها" للمشروبات في المركز الثالث، بحسب تقرير المجلة.

جدير بالذكر أن الملياردير الأميركي بيل غيتس لا يزال محتفظ بمنصب أثرى أثرياء العالم، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره مجلة فوربس الاقتصادية الأميركية، حيث قدرت ثروته بنحو 79.2 مليار دولار العام الماضي