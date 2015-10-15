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فيديو.. شاهد صقورا نادرة حاول مهربون بيعها بباكستان

14/10/2015

صادرت السلطات الباكستانية 22 صقرا أغلبها من فصائل مهدد بالانقراض كما اعتقلت اثنين من مهربي الطيور.

وقال مسؤول باكستاني إن السلطات صادرت 21 صقرا من فصيلة العقاب وواحدا من فصيلة شاهين من حافلة على الطريق السريع في جامشوروا على مسافة 150 كيلومترا من كراتشي يوم السبت (10 أكتوبر تشرين الأول).

وقال رشيد أحمد خان الضابط المسؤول عن الحياة البرية إنه تم احتجاز اثنين من مهربي الطيور وتسليمهم إلى إدارة الحياة البرية التي أودعتهم السجن بعد تسجيل القضية. وتمكن متهم ثالث من الهرب.

وصقور العقاب من الفصائل المهاجرة وتعتبر مهددة بالانقراض على مستوى العالم. وبيع وشراء الصقور محظور في باكستان بموجب قانون حماية الحياة البرية.

وهذه الصقور المهاجرة تقطن مناطق أكثر برودة في وسط آسيا لكنها تتبع خطى طيور أخرى مهاجرة وتسافر لقضاء الشتاء في مناطق أكثر دفئا في باكستان كل عام.

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