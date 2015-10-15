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فيديو: سوري يتوقع فوز الزمالك المصري

15/10/2015

توقع عدد من مشجعي الساحرة المستديرة فوز نادي الزمالك، بينما شدد آخرون على أن مباراة اليوم من نصيب القلعة الحمراء

وقال أحد مشجعى الزمالك إن فريقه سيفوز ولكن " ابعدوا مرتضى منصور عن الزمالك لانه يفتعل المشاكل داخل النادى فى إشاره إلى مشكلة باسم مرسى ويجعل اللاعبين يلعبون تحت ضغط كبير فيما قال مواطن سورى يعيش فى المنوفية إنه من عشاق نادى الزمالك لأنه يحب لاعب الفريق السابق شيكابالا متوقعا فوز نادي الزمالك المصري  .

ويشار إلى أن هذه هي مباراة كأس السوبر المصري في نسختها 13 ، والتي تقام أول مرة تقام خارج مصر على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، والنادي الأحمر هو صاحب اللقب وأكبر نصيب بعدد 8 ألقاب.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت الإمارات، حيث يخوض االزمالك المباراة بالزي التقليدي الأبيض. 

وتم الإستقرار خلال الإجتماع الفني على أن يخوض النادي الأهلي المباراة بالتيشيرت الأحمر والشورت الأزرق والجوراب الأحمر، بينما يلعب الزمالك بالزي الأبيض الكامل. 

وتمسك الزمالك خلال الإجتماع الفني بأنه بطل الدوري والكأس ويجب أن يخوض اللقاء بالزي الأساسي له. 

وعقد الإجتماع الفني صباح  اليوم الخميس في أحد الفنادق والتي يتواجد بها طاقم الحكام الإسباني الذي يدير المباراة.

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