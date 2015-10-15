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فيديو: ساعة صباح .. مشاهدة المسلسلات قد تتحول لإدمان

15/10/2015

قالت نسرين خوري المدربة البشرية والأخصائية الاجتماعية إن مشاهدة الدراما قد تتحول من متعة إلى إدمان يضر الإنسان؛ نتيجة لمحاكاتها خيال وجهاز البصر والسمع لدى المشاهد.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك لا تخلو مشاهدة المسلسلات  من فوائد؛ فهي تمثل نافذة للمشاهد يطل من خلالها على العالم الخارجى، لما تحملة من ثقافات متعددة , مشيرة إلى أن الدراما  تشبع رغبات جميع الفئات العاطفية وغيرها .

ورأت نسرين خوري- خلال مشاركاتها فى برنامج ساعة صباح على شاشة الجزيرة مباشر- أن الدراما تعبر عن الواقع فى معظم أعمالها, مشيرة إلى أن الهروب من المشكلات واكتشاف الذات والانبهار بالآخر أبرز أسباب المشاهدة الكثيفة  للمسلسلات  المدبلجة.

وأوضحت أن الإعلانات تلعب دورا هاما فى كثافة مشاهدة الدراما, مشيرة إلى أنه إذا ناسبت المسلسلات سن ظروف المشاهد أصبح مدمنا بها .

وأشارت إلى أن المشاهدة تتحول من متعة إلى ضرر نتيجة لمحاكاتها الخيال والجهاز البصري والسمعي لدى المشاهد, مشيرة إلى أنها تسبب استرخاء وغيرة مرضية له .

 من جانبه قال سلامه عبد الحميد الصحفي بجرية العربي الجديد إن منظومة القيم فى المسلسلات تحتاج إلى إعادة نظر للتوافق مع الأولويات الحقيقية للمواطن, مشيرا إلى أن تطور أنماط المشاهدة عبر الإنترنت ساهمت في  ارتفاع  نسبة المتابعة للمسلسلات الدرامية .

 وأضاف عبد الحميد أن المسلسلات العربية تعرضت لإنخفاض نسبة المشاهدة  فى فترات سابقة نتيجة للترهل  وعدم القدرة على الإنتاج الصحيح لها, مشيرا إلى أن صناع الدراما العربية تغلبوا على صعوبة مشاهد المسلسلات التركية بالدبلجة . وأوضح أن ربات البيوت هم أكثر الناس مشاهدة للدراما العربية .

المصدر : الجزيرة مباشر
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